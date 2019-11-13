Трампа вновь заметили с прилипшей к ботинку туалетной бумагой

Американского президента Дональда Трамп с прилипшей к ботинку туалетной бумагой заметили с женой Меланьей в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, журналисты увидели туалетную бумагу на ноге президента, когда он шел из лимузина на посадку, чтобы улететь из американского города 13 ноября. Трамп с куском белой бумаги, прилипшей к ноге, прошел до самолета. Бумага отлипла от него лишь, когда он начал подниматься на борт.

Уточняется, что президенту никто не сказал о казусе.

В сети лишь посмеялись над американским лидером, который попал в подобную ситуацию на публике второй раз подряд. Почти год назад Трампа уже замечали с куском белой бумаги, когда он также шел к воздушному лайнеру.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трампа высмеяли за прилипшую к ботинку туалетную бумагу

— В Мексике запустят производство туалетной бумаги с изображением Трампа