Зеленский обвинил Коломойского в протестах против рынка земли

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами от партии «Слуга народа» заявил, что к протестам против рынка земли причастен бизнесмен Игорь Коломойский, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на парламентария из партии.

По его словам, Зеленский отмечал, что протесты подталкивает «только один человек». Речь шла о Коломойском.

Как отмечается, украинский президент подчеркнул, что «такие меры оппонентов все равно действуют». Он добавил, что именно из-за рисков распространения протестных настроений предлагает провести референдум о продаже земли иностранцам.

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