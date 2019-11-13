Задержан объявленный в розыск вместе с экс-мэром Истры бизнесмен
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Сотрудники правоохранительных органов задержали скрывавшегося от следствия и объявленного в международный розыск с экс-мэром Истры Андреем Вихаревым предпринимателя Алексея Деньгина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как отмечается, предпринимателя задержали в Подмосковье.
Также источник подчеркнул, что в настоящее время следователи общаются с задержанным.
Обвиняемый в мошенничестве Вихарев мог покинуть пределы России, чтобы скрыться от следствия. В настоящее время решается вопрос об объявлении экс-мэра в международный розыск.
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