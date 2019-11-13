Возвращения Моралеса потребовали производители коки

Возвращения в Боливию бывшего президента страны Эво Моралеса потребовали профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что представители из профсоюзной базы Моралеса заявили о непризнании принявшей полномочия президента сенатора Жанин Аньес, назвав ее «самопровозглашенной».

Вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес рассказал о национальной мобилизации против государственного переворота, который происходит в Боливии. Кроме того, он выступил с призывом объединить усилия всех общественных организаций.

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