Возвращения Моралеса потребовали производители коки
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Возвращения в Боливию бывшего президента страны Эво Моралеса потребовали профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что представители из профсоюзной базы Моралеса заявили о непризнании принявшей полномочия президента сенатора Жанин Аньес, назвав ее «самопровозглашенной».
Вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес рассказал о национальной мобилизации против государственного переворота, который происходит в Боливии. Кроме того, он выступил с призывом объединить усилия всех общественных организаций.
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