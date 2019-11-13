На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Он заявил, что украинский лидер так и не начал «сажать коррупционеров», а также добиваться возвращения граждан из эмиграции и реализовывать принцип «закон один для всех».

По мнению политика, невыполнение этих обещаний приведет к роспуску Верховной рады летом 2020 года и к изгнанию правительства в феврале 2020 года.

Спивак также дал прогноз на досрочные выборы, которые последуют после этих действий: они могут пройти осенью 2020 года или весной 2021 года.

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