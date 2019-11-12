Чиновницу из офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Правоохранительные органы задержали чиновницу одного из департаментов офиса украинского президента Владимира Зеленского по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы офиса лидера Украины.

Отмечается, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали директора одного из главных департаментов офиса украинского президента.

«Для главы государства нет «своих» и «чужих». Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны», — говорится в заявлении.

Также в офисе отметили, что задержанная занимала различные посты отдела администрации президента с 2005 года.