Савченко попросила Зеленского «не быть лохом»

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко попросила президента Украины Владимира Зеленского «не быть лохом» и не дать себя обмануть. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее мнению, если украинского президента удастся обмануть, то «обманут украинцев и Украину».

«Не будь лохом», — отметила она.

Кроме того, Савченко призвала Зеленского провести перепись населения, референдум о множественном гражданстве на Украине, а также всенародный опрос по созданию банка или рынка земли. По ее мнению, три этих пункта он как глава Украины должен исполнить.

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