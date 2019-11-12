Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/716/12804716/727996_771x517-pic905-895x505-81160.jpg">

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет. ЕС отменит санкции против России. Об этом сообщают местные СМИ.

Он подтвердил, что Киев готов к любому сценарию.

«И мы понимаем, что это может произойти. Но задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску,» — добавил Кулеба.

Также он отметил, что в случае снятия санкций с России Украина рассчитывает получить за данное решение «максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине испугались отмены санкций против России

— Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ

— Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России