Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет. ЕС отменит санкции против России. Об этом сообщают местные СМИ.
Он подтвердил, что Киев готов к любому сценарию.
«И мы понимаем, что это может произойти. Но задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску,» — добавил Кулеба.
Также он отметил, что в случае снятия санкций с России Украина рассчитывает получить за данное решение «максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам».
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