Зеленский согласился на встречу с Путиным в Казахстане, заявил Назарбаев

Первый и бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Зеленский дал согласие на тет-а-тет с Путиным.

«Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим», — сказал Назарбаев.

При этом в качестве места для встречи бывший президент республики предложил Казахстан.

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