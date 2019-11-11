В Госдуме оценили слова Помпео о поставках оружия на Украину «для борьбы с русскими»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках на Украину оружия «для войны с русскими». Об этом сообщает RT.

По его словам, это подтверждает, что США не остановить перед международными договоренностями.

«В этой вседозволенности они начинают немного забываться и говорить всё то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало», — добавил Шерин.

Также он заявил, что американцы понимают, что на данный момент не существует международного сообщества, которое могло бы повлиять на США.

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