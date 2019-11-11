О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет «война» за полуостров Крым. Об этом сообщают украинские СМИ.
Он отметил, что военные действия завершатся по возвращении Крыма украинской стороне.
По его мнению, Крым является «оккупированной» территорией Украины, а также добавил, что с Россией «война» идет «политико-экономическим путем».
Кулеба призвал Киев быть готовым к возвращению Крыма в состав Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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