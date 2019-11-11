Песков оценил данные о недвижимости Асада в «Москва-Сити»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории «Москва-Сити». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что об этом ему не известно, и не должно быть это известно, поскольку в России рынок является свободным. По его словам, большое количество граждан различных стран покупают объекты недвижимости на территории Российской Федерации.

Песков также добавил, что не в курсе, соответствует ли данная информация действительности.

До этого СМИ опубликовали материалы, в которых говорилось, что родственники Асада в разные годы купили 19 апартаментов на территории «Москва-Сити».