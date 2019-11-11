Родственники Асада купили 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в период с 2013 года по 2019 год купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити». Об этом сообщает антикоррупционная неправительственная организация Global Witness.
Уточняется, что 18 из них — в комплексе «Город столиц», еще один — в башне «Федерация». Общая стоимость недвижимости оценивается в $40 млн.
Согласно документам, владельцем 13 объектов является двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф или подконтрольные ему компании.
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