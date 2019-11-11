Зеленский сменил своего представителя в кабмине Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в кабинете министров. Теперь данную должность занимает Алексей Перевезенцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт главы государства в понедельник.

Кроме того, другим указом Зеленский уволил с этой должности Андрея Геруса, о причинах отставки которого не сообщается.

Отмечается, что ранее Перевезенцев занимал должность государственного секретаря министерства экономического развития и торговли Украины.

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