Асад назвал действия Эрдогана в Сирии незаконными

Президент Сирии Башар Асад зявил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует незаконно на сирийской территории, а курдов он использует как повод. Об этом глава САР рассказал в интервью RT.

По словам Асада, Эрдоган преследует свои собственные цели, связанные с террористической организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). А также, как отметил сирийский лидер, он является марионеткой США.

«В то же время формирования, относящиеся к партии «Демократический союз», дали ему повод для вторжения в Сирию. Это вовсе не значит, что оно совершено на законных основаниях — Эрдоган здесь действует незаконно во всех смыслах этого слова, но повод ему обеспечили», — заявил Асад.

Президент Сирии также напомнил, что турецкий лидер на протяжении многих лет заявлял о своем намерении вторгнуться на север Сирии и «очистить» этот район от «террористов», под которыми подразумевает формирования, связанные с «Демократическим союзом».

Асад считает, что именно эти формирования дали Эрдогану повод для вторжения на сирийскую территорию.

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