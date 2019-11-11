Принадлежность Крымского полуострова не смогут поменять даже антироссийские санкции, который ввел ЕС. Об этом заявил депутат бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен, передает РИА «Новости».

Он заявил, что Крым однозначно российский и останется в составе этого государства.

«Это реальное положение дел», — констатировал он.

Фризен считает, что санкции против России выгодны для США. Об этом говорят экономические факторы.

По его словам, ЕС имеет стратегию «участия без внимания», которая работает с Абхазией и Южной Осетией. Он считает, что теперь эту стратегию необходимо применить к полуострову.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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