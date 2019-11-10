У Берлина нет «особых путей» во взаимодействии с Россией, заявил глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своей статье для издания Spiegel заявил, что в отношениях с Россией у Берлина не может быть «особых путей», отличных от позиции Евросоюза.

Маас высказал обеспокоенность текущим положением дел в мировой политике, в частности, во взаимодействии участников Североатлантического альянса. По его мнению, в настоящее время без Соединенных Штатов государства Европы неспособны эффективно защитить себя, и в сложившихся условиях единство Евросоюза крайне необходимо.

«Мы не должны разделять европейцев в вопросах безопасности», — прокомментировал глава МИД Германии.

По его словам, позиция Берлина в отношении Москвы не отличается от позиции, которую занимает Евросоюз, и заверил Польшу и страны Балтии, что их потребности в сфере безопасности воспринимаются Германией так же серьезно, как и свои собственные.

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