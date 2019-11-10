США не станут помогать Украине вечно, сообщил советник Трампа по нацбезопасности

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Соединенные Штаты не могут гарантировать вечную помощь Украине в противостоянии с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.

Он выразил надежду на нормализацию отношений и заключение соглашения или мирного договора между Москвой и Киевом.

«Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно», — сказал О'Брайен в ответ на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты поставлять Украине вооружение до тех пор, «пока Россия не прекратит поддерживать сепаратистов».

При этом советник напомнил, что администрация президента Дональда Трампа стала первой администрацией США, направившей на Украину помощь в виде вооружения.

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