МИД России верит в поддержку суда ООН в деле о претензиях Украины

Российское министерство иностранных дел считает, что Международный суд ООН поддержит позицию страны и не удовлетворит претензии с украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

Ведомство рассчитывает, что в конечном итоге суд ООН учтет позицию России в полной мере. Это позволит оставить претензии Украины к российской стороне без удовлетворения.

Также МИД выразил недоумение, комментируя решение суда в пользу Украины по конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

«Суд фактически проигнорировал другие юрисдикционные возражения со стороны Москвы», — добавил МИД.

Однако ведомство считает, что это решение еще не означает, что в итоге российская сторона проиграет дело.

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

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