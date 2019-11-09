Чубайсу припомнили высказывание об идиотизме советских людей

Глава «Роснано» и бывший министр финансов Анатолий Чубайс заявил, что советские граждане были лентяями. Об этом он сказал в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», который выложили на YouTube.

«Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила», — описал он их отношение к труду.

Также он считает, что вся жизнь в СССР была построена на лжи.

По его мнению, это понимали все, помимо «нескольких тысяч идиотов».

Чубайс отметил, что в его жизни «ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть», не происходило.