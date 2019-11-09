В Госдуме ответили на слова Зеленского о создателях первого спутника
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказался насчет заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы стали изобретателями первого вертолета и искусственного спутника Земли. Об этом сообщает RT.
Парламентарий считает, что такие заявления рождают «недоумение в глазах учёных, для которых и Сикорский, и Королёв всегда ассоциировались с Россией».
«Так что, как бы ни старался украинский президент, из общеизвестной песни ему слов не вырвать», — отметил Бальбек.
По его мнению, Зеленский сделал такое заявление, чтобы продемонстрировать «вклад Украины в развитие человечества».
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