В Госдуме ответили на слова Зеленского о создателях первого спутника

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказался насчет заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы стали изобретателями первого вертолета и искусственного спутника Земли. Об этом сообщает RT.

Парламентарий считает, что такие заявления рождают «недоумение в глазах учёных, для которых и Сикорский, и Королёв всегда ассоциировались с Россией».

«Так что, как бы ни старался украинский президент, из общеизвестной песни ему слов не вырвать», — отметил Бальбек.

По его мнению, Зеленский сделал такое заявление, чтобы продемонстрировать «вклад Украины в развитие человечества».

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