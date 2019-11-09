Экс-министр Украины предрек распад страны

Экс-депутат Рады и бывший министр транспорта Евгений Червоненко выразил мнение, что Украине грозит распад. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

По его словам, Украина может разделиться на несколько стран. Он уточнил, что при таком развитии событий Львов и Закарпатье выйдут из состава государства.

Как отметил Червоненко, распад страны возможен по причине того, что Киев не умеет решать поставленные задачи.

Также он обвинил украинское правительство в том что, оно не может выполнять предвыборные обещания.