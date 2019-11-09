ИГ признало себя ответственным за атаку на погранзаставу в Таджикистане

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ИГ (террористическая группировка запрещена в России, а также в Таджикистане) объявила себя ответственной за нападение на заставу на таджикско-узбекской границе, произошедшее 6 ноября.

Об этом сообщает SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Как известно, боевики ИГ напали на заставу погранотряда «Султонобод» в районе Рудаки. В тот день были убиты 15 боевиков.

Кроме того, пять бойцов ИГ были задержаны.

С таджикской стороны же погибли два силовика.

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