Посол ФРГ рассказал о вкладе СССР в падение Берлинской стены
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Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе празднования 30-летия падения Берлинской стены выразил благодарность СССР за содействие мирной революции в ГДР в 1989 году, передает РИА «Новости».
Он отметил, что СССР сыграл решающую роль в события того года.
«Я преклоняюсь перед мужеством и энтузиазмом всех тех, кто в 1989 году мирным путем положил конец угнетению», — добавил он.
Посол добавил, что в современном мире странам не стоит забывать уроки прошлого и необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить повторения «холодной войны».
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