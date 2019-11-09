Посол ФРГ рассказал о вкладе СССР в падение Берлинской стены

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе празднования 30-летия падения Берлинской стены выразил благодарность СССР за содействие мирной революции в ГДР в 1989 году, передает РИА «Новости».

Он отметил, что СССР сыграл решающую роль в события того года.

«Я преклоняюсь перед мужеством и энтузиазмом всех тех, кто в 1989 году мирным путем положил конец угнетению», — добавил он.

Посол добавил, что в современном мире странам не стоит забывать уроки прошлого и необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить повторения «холодной войны».

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