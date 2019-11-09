Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел из тюрьмы

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вышел из тюрьмы после 580 дней ареста, сообщает ТАСС.

Сообщается, что у ворот учреждения его встречали многочисленные сторонники, перед которыми экс-президент выступил с благодарственной речью.

Он добавил, что вскоре вернется к политической деятельности.

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег.

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