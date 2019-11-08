Обнародованы стенограммы показаний экспертов Белого дома по Украине

Американские демократы опубликовали стенограммы разговоров высокопоставленных представителей Белого дома по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комитет по разведке Палы представителей конгресса.

В частности, были обнародованы слова экс-советника президента США по России Фионы Хилл и ведущего эксперта по Украине Совбеза страны Александра Виндмана, который слышал разговор главы США и Украины. Все это сделалось на фоне начатой процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Все их показания касались разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Они выразили свое беспокойство из-за намеков Трампа начать расследование «со стороны иностранного государства».

В сентябре 2019 года начал набирать обороты скандал вокруг разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Байденов.

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