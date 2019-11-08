Журналист из Польши назвал Макрона «полезным идиотом Кремля»

Польский журналист издания Wpost Якуб Мельник высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о «смерти мозга» НАТО.

В своей статье, которая носит название «Макрон — полезный идиот Кремля», он заявляет, что французский лидер призывает членов альянса не надеяться на США, хотя сам не собирается в критической ситуации оказывать им помощь.

По его мнению, военное нападение угрожает странам восточной Европы, а не Франции. Однако, кто именно будет стоять за военной атакой, журналист не уточнил.

Мельник также заявил, что страны ЕС не могут позаботиться о своей безопасности без помощи американских представителей.

Кроме того, представитель польского СМИ также назвал Макрона, которого критиковал в течение всего текста, «позером».

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