Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Российские возражения по юрисдикции, касающейся терроризма, в споре с Украиной были отклонены международным судом ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя суда Абдулкави Ахмеда Юсуфа.

Как отмечается, российская сторона выразила возражения по вопросу юрисдикции в отношении конвенции по противодействию финансированию терроризма в споре с украинской стороной.

Однако суд ООН решил не признавать аргументы России.

В свою очередь, международный суд признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и России в части, касающейся расовой дискриминации.

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

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