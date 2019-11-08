Экс-депутат Рады предсказал Украине энергетический коллапс и бунты

Экс-депутат Рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа через Украину прекратится, то страну может ждать энергетический коллапс и бунты. Об этом он написал в своем Facebook.

В этой связи он привел мнение чиновников с западной части Украины, которые по его словам, уверены, что в скором времени в стране начнутся «холодные бунты» и «майданы в городах».

Журавко считает, что не нужно надеяться на поставки газа из Европы, так как в холодное время года ЕС будет решать свои вопросы.

«И еще. Реверса никакого не существует. Он только на бумаге. <…> На сегодняшний день весь газ в Украине - российский», — добавил Журавко.

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