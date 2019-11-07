МИД России обвинил США в лицемерии к Кубе

Замглавы министерства иностранных дел России Александр Панкин высказался об американо-кубинских отношениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что американские власти демонстрируют лицемерие по отношению к Кубе, когда ужесточают блокаду.

По мнению замглавы МИД, США занимаются «медленным удушением кубинского народа».

Кроме того, Панкин добавил, что Вашингтон и поддерживает принцип «не оставить никого позади для достижения устойчивого развития», и подвергает лишениям миллионы кубинцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Госдеп США объявил о приостановке полетов в кубинские города

— Куба осудила санкции США против Рауля Кастро