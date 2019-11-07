МИД России обвинил США в лицемерии к Кубе
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Замглавы министерства иностранных дел России Александр Панкин высказался об американо-кубинских отношениях. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что американские власти демонстрируют лицемерие по отношению к Кубе, когда ужесточают блокаду.
По мнению замглавы МИД, США занимаются «медленным удушением кубинского народа».
Кроме того, Панкин добавил, что Вашингтон и поддерживает принцип «не оставить никого позади для достижения устойчивого развития», и подвергает лишениям миллионы кубинцев.
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