Девушка главы офиса Зеленского пересчитала его зубы после слухов о драке
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Девушка главы офиса президента Украины Андрея Богдана отреагировала на появившуюся информацию о его драке с главой СБУ Иваном Бакановым, передает «Страна.Ua».
3 ноября журналист Станислав Речинский сообщил, что Иван Баканов подрался с Андреем Богданом и выбил ему зуб.
В ответ девушка Богдана Анастасия Сличная выложила с ним фото в сторис и прокомментировала сообщения.
«Зубы на месте, проверила», — написала она.
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