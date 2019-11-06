Девушка главы офиса Зеленского пересчитала его зубы после слухов о драке

Девушка главы офиса президента Украины Андрея Богдана отреагировала на появившуюся информацию о его драке с главой СБУ Иваном Бакановым, передает «Страна.Ua».

3 ноября журналист Станислав Речинский сообщил, что Иван Баканов подрался с Андреем Богданом и выбил ему зуб.

В ответ девушка Богдана Анастасия Сличная выложила с ним фото в сторис и прокомментировала сообщения.

«Зубы на месте, проверила», — написала она.

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