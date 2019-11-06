Куратор «мусорной реформы» покинул правительство

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра природных ресурсов Владимира Логинова, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что он подал в отставку по собственному желанию.

В Минприроды отметили, что правительству уже направлено предложение о новой кандидатуре на этот пост.

Логинова курировал «мусорную реформу», которая стартовала в российских регионах в январе 2019 года. Согласно инициативе, изменения должны были произойти по части системы обращения с твердыми коммунальными отходами, их сортировки и переработки. Также в ходе нее предусматривалось создание единых региональных операторов по работе с мусором.

До этого глава Минприроды назвал наработки Подмосковья по утилизации мусора лучшими.