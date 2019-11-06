Минприроды выдвинуло кандидатуру на пост куратора мусорной реформы

Минприроды России направило в правительство предложение по кандидатуре нового замглавы ведомства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на природоохранное ведомство.

Уточняется, что в задачи того, кто займет пост замглавы, войдет курирование программ по охране Байкала, «Чистая страна», «Чистый воздух», а также решение других вопросов.

«Ждем решения правительства», — заявили в ведомстве.

Какая именно кандидатура предложена на согласование правительству, не уточняется.

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