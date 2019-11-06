Минприроды выдвинуло кандидатуру на пост куратора мусорной реформы

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Экран голосования на пленарном заседании Госдумы России, 18 июня 2019 года Экран голосования на пленарном заседании Госдумы России, 18 июня 2019 года
Экран голосования на пленарном заседании Госдумы России, 18 июня 2019 года
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Минприроды России направило в правительство предложение по кандидатуре нового замглавы ведомства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на природоохранное ведомство.

Уточняется, что в задачи того, кто займет пост замглавы, войдет курирование программ по охране Байкала, «Чистая страна», «Чистый воздух», а также решение других вопросов.

«Ждем решения правительства», — заявили в ведомстве.

Какая именно кандидатура предложена на согласование правительству, не уточняется.

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