Трамп написал Зеленскому письмо с обещанием непоколебимой поддержки
29 мая 2019 года президент США Дональд Трамп написал Владимиру Зеленскому письмо с поздравлениями с избранием на пост главы Украины, в котором американский лидер обещал украинскому коллеге непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов. Письмо опубликовал портал Daily beast.
В письме Трамп заверил Зеленского, что Вашингтон и Киев являются непоколебимыми партнерами, которые работают сообща для «реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество».
«Ваше избрание доказало, что демократия возможна в любой стране бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом», — написал Трамп.
Кроме того, американский лидер пригласил Зеленского в Белый дом.
Как отмечает портал, язык письма сильно отличается от речей Трампа относительно Украины, которые он озвучивал в личных беседах с представителями своей администрации.
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