Трамп написал Зеленскому письмо с обещанием непоколебимой поддержки

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29 мая 2019 года президент США Дональд Трамп написал Владимиру Зеленскому письмо с поздравлениями с избранием на пост главы Украины, в котором американский лидер обещал украинскому коллеге непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов. Письмо опубликовал портал Daily beast.

В письме Трамп заверил Зеленского, что Вашингтон и Киев являются непоколебимыми партнерами, которые работают сообща для «реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество».

«Ваше избрание доказало, что демократия возможна в любой стране бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом», — написал Трамп.

Кроме того, американский лидер пригласил Зеленского в Белый дом.

Как отмечает портал, язык письма сильно отличается от речей Трампа относительно Украины, которые он озвучивал в личных беседах с представителями своей администрации.

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