Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на пленарном заседании избрала на три года своим председателем спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Решение об избрании Володина было принято единогласно.

«Мы с вами продолжим работу и сделаем все для того, чтобы Парламентская ассамблея ОДКБ работала эффективно, чтобы на основе диалога вырабатывали решения в первую очередь по гармонизации законодательства, его имплементации в национальное законодательство наших стран, чтобы более эффективно противостоять сегодняшним вызовам, решая вопросы глобальной безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику, решая проблемы экономической безопасности в наших странах», — сказал Володин после своего избрания.

Заседание ПА ОДКБ проходит в здании министерства обороны Армении.