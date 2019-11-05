В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна «Академик Примаков» и считает его недружественным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, эстонская сторона не дала никаких объяснений относительно своего решения.

Захарова напомнила, что Таллин уже дважды ранее давал соответствующее разрешение этому же судну.

По словам дипломата, эстонская сторона уже в третий раз за последнее время отказывает российским морякам и воздушным судам.

В начале октября не разрешили пролет самолета с заместителем председателя российского правительства на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонии российскому учебному судну «Седов».

«Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», — заключила Захарова.

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