Джонсон пообещал тут же внести в парламент сделку о Brexit после победы на выборах

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что в случае победы на выборах сразу же внесет в парламент проект сделки по Brexit, передает ТАСС.

Он отметил, что, в таком случае, Британия покинет ЕС к концу января.

Письмо с соответствующим уведомлением он направил лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину.

В письме он также поинтересовался, намерен ли Корбин уважать волю британцев, высказанную на референдуме 2016 года.