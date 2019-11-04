Назван новый спикер Палаты общин Великобритании

По итогом тайного голосования, которое было проведено среди членов нижней палаты парламента Великобритании, был избран спикер Палаты общин законодательного органа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что им стал лейборист Линдсей Хойл. Так за его кандидатуру поддержали 325 депутата. В свою очередь за его оппонента, лейбориста Криса Брайанта, голоса отдали 213 депутатов.

Уточняется, что он с 2010 года занимал пост старшего заместителя спикера.

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