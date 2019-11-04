Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

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Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Опубликованы стенограммы показаний бывшего посла США на Украине Мэри Йованович и бывшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.

В совместном заявлении комитетов, ведущих расследование, утверждается, что показания содержат сведения о продвижении личных и политических интересов Трампа через внешнюю политику США.

Глава комитета по разведке Адам Шифф сообщил, что будут опубликованы и другие показания, ранее дававшиеся в закрытом режиме.

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