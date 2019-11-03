Захарова назвала подлогом статью о ситуации с вылетом военного атташе США из Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком статью американской газеты The New York Times, где говорится о том, что российские власти якобы препятствовали вылету из Москвы заболевшего военного атташе США.

Захарова отметила в своем Facebook, что МИД России за 2 недели до публикации направил по просьбе издания разъяснения о событиях.

В частности, по ее словам, именно авиаперевозчик перенес вылет на один час. Задержка была связана с тем, что иностранных врачей по ошибке включили в состав экипажа.

«Российская сторона сделала все, чтобы минимизировать задержку», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что самолет в итоге вылетел на 5 минут раньше заявленного авиакомпанией времени, что «делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной».

«Подобный материал — это скандал. Подлог в чистом виде», — написала Захарова.

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