В Госдуме оценили слова Байдена об укреплении позиций России в Сирии

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин выразил мнение по поводу заявления бывшего вице-президента США Джо Байдена об укреплении позиций России в Сирии. Об этом сообщает RT.

Он отмечает, что все больше сирийских территорий контролируют официальные власти республики, чему способствует операция России и ее результаты.

По мнению парламентария, Байден не прав, когда говорит о том, что позиции Вашингтона на мировой арене могут ослабнуть, так как президент США Дональд Трамп придерживается неправильного курса во внешней политике.

«Перед Трампом стоит серьёзная дилемма. Соединённым Штатам придётся постепенно отказываться от наименее выгодных и перспективных для себя проектов. Один из них — Сирия», — пояснил Шерин.

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