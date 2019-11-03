Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Он также выразил сомнения в том, что у Трампа «вообще есть политический курс».

«Позиции России в регионе укрепляются, позиции Асада укрепляются», — ответил отметил он.

Байден также заявил, что заявления Трампа о намерении оккупировать и захватить нефтяные месторождения являются практически аналогом гигантского плаката для вербовки в «Исламское государство» (организация запрещена в России).