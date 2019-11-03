Захарова назвала зверьем осквернивших мемориал маршалу Жукову на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала националистическим угаром инцидент с барельефом Георгию Жукову в Одессе, передает ТАСС.
Она обратила внимание, что после того, как неонацисты сняли со здания военкомата барельеф Жукову, несколько местных жителей принесли к пустой стене цветы в память о полководце.
Такие действия разозлили националистов, которые принялись сжигать цветы.
«Но послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: «Это Украина. Нам не нужно героев советских», — отметила Захарова.
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