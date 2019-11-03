Генпрокурор США запросил у Британии компромат на американские спецслужбы
Генпрокурор США Уильям Барр попросил у Британии содействия в сборе компромата на американские спецслужбы, сообщает газета The Independent.
По данным издания, такой запрос Барр направил в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.
Отмечается, что британские власти были сильно удивлены поступившим запросом, так как никогда не сталкивались с такой ситуацией.
«Они ведь потребовали от нас помочь им очернить их же спецслужбы», — заявил источник издания.
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