Сын Хрущева рассказал о непригодности легендарной «Царь-бомбы» для войны

Политолог Сергей Хрущев, сын генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева, заявил, что согласен с испанскими СМИ, что созданная в СССР «Царь-бомба» непригодна для реальной войны, и объяснил почему. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее в издании La Vanguardia был опубликован материал, в котором говорилось о бесполезности в реальной войне термоядерной «Царь-бомбой» из-за ее масштабов.

По словам Хрущева, советское руководство и не собиралось использовать это оружие, но не по причине его больших размеров, а из-за особенностей его действия.

Он пояснил, что разрушительная мощность бомбы очень быстро убывает с расстоянием. А значит, при сбрасывании ее на объект она выжигает все в центре, но потом ее сила быстро падает.

Отмечается, что «Царь-бомба» — самое мощное изготовленное взрывное устройство за всю историю.

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