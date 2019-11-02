Лавров рассказал о россиянах в тюрьмах США

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Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что удовлетворен возвращением Марии Бутиной домой, а также рассказал о россиянах, попавших под следствие и в тюрьмы в США. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, под следствием и в тюрьмах США находятся еще несколько десятков россиян.

«Хорошо, что Бутина вернулась домой», — отметил Лавров.

При этом он добавил, что росcияне Виктор Бут, Константин Ярошенко и Роман Селезнев по-прежнему пребывают в тюрьмах США. Их условия нахождения в местах заключения, по словам Лаврова, далеко не идеальны касательно требований международного права, а также международных договоренноcтей.