В Раде рассказали о провалах Зеленского

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Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал о серьезных внешнеполитических провалах президента Украины Владимира Зеленского, который тот допустил в последние дни октября. Об этом сообщает канал украинского парламента на Youtube.



Так, одним из провалов Зеленского он назвал то, что Дания одобрила строительство участка газопровода «Северный поток — 2», в результате чего Украина вскоре не будет заниматься транзитом российского газа и понесет из-за этого большие убытки.

Кроме того, Гончаренко заявил о пассивности Зеленского в международных отношениях с Венгрией и Чехией. По его словам, премьер-министр и президент этих стран относятся к России с симпатией.