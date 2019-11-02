Лавров: никто не застрахован от санкций США
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что от санкций США не застраховано ни одно государство мира. Об этом он сказал в эфире передачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».
Он отмечает, что от санкций США не застрахованы даже их союзники.
«Это такая дубина, которой размахивают абсолютно бездумно», — сказал Лавров.
По его словам, страны, которые рассчитываются в долларах в экономических отношениях с другими государствами в любой момент могут превратиться в заложников геополитических замыслов США.
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