Лавров рассказал о судебных процессах по дипсобственности в Сан-Франциско
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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва изучает возможность судебных процессов по российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, передает РИА «Новости».
Он добавил, что проблема затягивается из-за специфики правосудия в США.
«Специфические процессуальные черты США таковы, что надо десять раз перестраховаться, прежде чем полагаться на справедливость этих судебных процессов», - заявил он.
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