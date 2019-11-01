Лавров рассказал о судебных процессах по дипсобственности в Сан-Франциско

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва изучает возможность судебных процессов по российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, передает РИА «Новости».

Он добавил, что проблема затягивается из-за специфики правосудия в США.

«Специфические процессуальные черты США таковы, что надо десять раз перестраховаться, прежде чем полагаться на справедливость этих судебных процессов», - заявил он.

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