Кличко написал на Богдана заявление в полицию

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Мэр Киева Виталий Кличко, 2015 год Мэр Киева Виталий Кличко, 2015 год
Мэр Киева Виталий Кличко, 2015 год
РИА «Новости»

Киевский мэр Виталий Кличко написал заявление в полицию на главу Офиса президента Украины Андрея Богдана, так как считает, что он совершил уголовное преступление. Об этом сообщает «Радио свобода».

По мнению Кличко, Богдан самовольничал, когда поспособствовал его увольнению с должности главы КГГА. В связи с этим он просит правоохранителей начать расследование «незаконных действий» Богдана по ст. 356 УК Украины («самоуправство»).

«Данное заявление содержит достаточно фактов...уголовного преступления», — написал в заявлении Кличко.

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