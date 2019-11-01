Кличко написал на Богдана заявление в полицию
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Киевский мэр Виталий Кличко написал заявление в полицию на главу Офиса президента Украины Андрея Богдана, так как считает, что он совершил уголовное преступление. Об этом сообщает «Радио свобода».
По мнению Кличко, Богдан самовольничал, когда поспособствовал его увольнению с должности главы КГГА. В связи с этим он просит правоохранителей начать расследование «незаконных действий» Богдана по ст. 356 УК Украины («самоуправство»).
«Данное заявление содержит достаточно фактов...уголовного преступления», — написал в заявлении Кличко.
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